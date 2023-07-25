الجيش الصومالي يعلن تدمير قواعد لحركة الشباب الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي أمس الإثنين، عن تدمير قواعد خاصة لعناصر حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية بمحافظة "غلغدود" وسط البلاد.

وأوضح الجيش الصومالي في بيان أن القوات الخاصة بالجيش الصومالي تلقت معلومات حول تخطيط عناصر حركة الشباب للقيام بأعمال إرهابية لتنفذ العملية العسكرية المخططة في المناطق التابعة لمدينة جلعد وأسفرت أيضًا عن تدمير ألغام أرضية.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر "الشباب" الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدة مناطق وسط البلاد.