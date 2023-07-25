ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يعلن تدمير قواعد لحركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش الصومالي أمس الإثنين، عن تدمير قواعد خاصة لعناصر حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية بمحافظة "غلغدود" وسط البلاد.

 وأوضح الجيش الصومالي في بيان أن القوات الخاصة بالجيش الصومالي تلقت معلومات حول تخطيط عناصر حركة الشباب للقيام بأعمال إرهابية لتنفذ العملية العسكرية المخططة في المناطق التابعة لمدينة جلعد وأسفرت أيضًا عن تدمير ألغام أرضية.

 وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر "الشباب" الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدة مناطق وسط البلاد.

الجيش الصومالى تدمير عناصر ارهابية