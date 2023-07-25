إصابة 17 شخصًا بحادثي تصادم منفصلين في البحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وأرسلت 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة، يقوم المستشفى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، فيما تتولى النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساتها وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكما أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "السيد علي بكر، 43 عامًا، أميرة عبدالعليم حسن،41 عامًا، محمد السيد علي بكر، 13 عامًا، جني السيد علي بكر، 10 سنوات، عبدالعليم السيد علي ، 11 عامًا، سارة عبدالعليم حسن، 27 عامًا، وهنا السيد علي بكر، 8 سنوات"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ومقيمون محافظة الإسكندرية.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة .

