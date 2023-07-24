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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الأونروا": نحتاج 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين

أرشيفية
أرشيفية
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الإثنين، إنها بحاجة إلى 23.8 مليون دولار من أجل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات.

يأتي ذلك في أعقاب العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، في بيان صادر عن الوكالة، "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأضاف أن "الأونروا" بحاجة إلى الدعم حتى تتمكن من استعادة الخدمات الأساسية في المخيم، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة.

وتابع: "كما يتوجب علينا معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".

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