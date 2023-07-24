تقارير: برشلونة يتبرأ من التعاقد مع مبابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة لا يفكر في شراء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلوح أزمة في الأفق بين باريس سان جيرمان ومبابي الذي لا يريد الرحيل عن النادي الباريسي الصيف الحالي من أجل الحصول على مكافأة الولاء، والرحيل الصيف المقبل بشكل مجاني، في حين يريد النادي التخلص من اللاعب الصيف الجاري من أجل الاستفادة منه ماديا بدلا من فقدانه مجانا الصيف المقبل.

وانتشرت أنباء تفيد بأن برشلونة بدأ مفاوضاته مع سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي الذي ارتبط اسمه من أعوام بالانتقال إلى غريمه ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة لم يجر أي مفاوضات وأنها شائعة استراتيجية من باريس سان جيرمان للضغط على ريال مدريد من أجل التحرك للتعاقد مع مبابي الصيف الجاري.

