حجز راكب أجنبي بمطار القاهرة لحيازة حشيش وماريجوانا



أمرت نيابة النزهة بحجز راكب أجنبي لمدة ٢٤ ساعة، ضبط بحوزته بعض من الحشيش والماريجوانا المخدر، قادما من روما، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي المتهم، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف الأمن أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.



وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط كيس أسود بداخله عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جراما وعبوة بها زيت الحشيش المخدر.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب.

