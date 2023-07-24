ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويهزمه في جولة الأبطال

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولة أبطال كرة القدم الودية.

وتقدم ميلان بهدفين في الشوط الأول إلا أن النادي الملكي نجح في قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق فيكايو توموري وأضاف لوكا روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني قلص فيديريكو فالفيردي النتيجة في الدقيقة 57 قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 59 ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84.

وتقام بطولة جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم 4 أندية وهي: ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس.