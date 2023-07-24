سامح بسيوني يحتفل بعيد ميلاد منة شلبي: «كل سنة وأنتي الأشطر يا فخر الممثلين»

هنأ الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، الفنانة مِنة شلبي، بعيد ميلادها الـ 41.

ونشر بسيوني، على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي معلقا: "كل سنة وأنتي الأشطر يا فخر الممثلين يا دفعة، سنة حلوة يا جميل، عام سعيد مليان نجاح بإذن الله، عيد ميلاد سعيد".

وتحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة منة شلبي، التي تحتل مكانة فنية مرموقة بين فنانين جيلها.

تخرجت الفنانة منة شلبي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما، والدراما، والمسرح، والتلفزيون.

رشحها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لتقف أمامه في فيلم "الساحر" للمخرج رضوان الكاشف، في العام 2001، وحققت خلاله نجاحا كبيرا، أعقبه مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، جعلتها تنال العديد من الجوائز والتكريمات كان آخرها جوائز "الإيمي" كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وقد شاركت شلبي في مسلسل "تغيير جو" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وشارك في بطولة العمل مجموعة من أبرز النجوم منهم: إياد نصار، وشيرين، وميرفت أمين، وعصام عمر، وعايدة الكاشف، ومحمود قابيل، وآخرون، تأليف منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.