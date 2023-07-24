واتساب يُطلق خاصية "قنوات" في مصر لتحقيق خصوصية المستخدمين وتعزيز التواصل

أعلنت ميتا عن الإطلاق المبكر لخاصية "قنوات واتساب" في مصر، وهي خدمة تطمح إلى أن تكون أكثر منتجات الرسائل الجماعية broadcast messaging خصوصيةً وموثوقيةً، تتيح لملايين المصريين الاستمتاع بتجربة تواصل محسّنة. تُعَدُّ القنوات طريقة جديدة وبسيطة لتلقي التحديثات المهمة مباشرةً داخل واتساب من الأشخاص والمؤسسات، وتمثل خاصية اختيارية تمامًا تمزج بين الحفاظ على الخصوصية وتقديم محتوى ذو جودة عالية للمستخدمين.

من خلال القنوات، ستتمكن المستخدمات والمستخدمون من الاستفادة من المزايا التالية:

• حماية الخصوصية: لن يتمكن المسؤولون من إضافة متابعين إلى قنواتهم، مما يمنح المستخدمين التحكم الكامل في تلقي المحتوى المرسل لهم.

• محتوى منفصل: ستظهر القنوات في علامة تبويب "التحديثات" الجديدة داخل التطبيق، وبذلك تبقى منفصلة عن الدردشات الخاصة للمستخدمين مع العائلة والأصدقاء.

• أداة بث متكاملة: تعتبر القنوات وسيلة فعالة للمسؤولين لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي إلى جمهورهم.

كما يمكن للمستخدمين الآن البحث عن القنوات التي تهمهم ومتابعة الفرق الرياضية والتحديثات من المسؤولين المحليين والمزيد، لتعزيز تجربة التواصل الاجتماعي للجميع.

نزامنا مع إطلاق هذه الخاصية الجديدة، تعاونت واتساب مع شركاء متميزين من مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركاء الإعلاميين، لتحقيق نجاح متميز لهذه المرحلة التجريبية في مصر. ومن بين الشركاء المشاركين: وزارة الشباب والرياضة، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنادي الأهلي الرياضي.

وفي هذا السياق، صرّحت شادن خلاّف، رئيسة قطاع السياسات العامة في شمال أفريقيا في ميتا: "تُعَدُّ مصر سوقًا نابضًا بالحياة للمبدعين والابتكار، وتعكس خاصية قنوات واتساب هذه الروح الحيوية، حيث ستمنح الأفراد والمؤسسات فرصة فريدة لمشاركة المعلومات مع مجتمع واتساب المزدهر في مصر. ونحن فخورون بتوفير هذه التجربة الاستثنائية في مصر بالتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين الرائدين، مع التطلع إلى مزيد من النجاح والتطوير في المستقبل."

تم أول إعلان لخاصية القنوات من قِبل واتساب في يونيو، حيث بدأت المرحلة التجريبية في كولومبيا وسنغافورة بالتعاون مع شركاء محليين مثل وزارة الصحة في سنغافورة ومدقق الحقائق كولومبيا تشيك في كولومبيا. كما تمّ رصد شركاء عالميين مثل منظمة الصحة العالمية ومانشستر سيتي يطلقون قنواتهم في ذلك الوقت.

تفخر واتساب بأن تضم مصر ضمن الدول المختارة للاختبار والإطلاق الثاني لخاصية القنوات.