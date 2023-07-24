النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بني سويف المنهار

أجرت النيابة الإدارية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، معاينة لموقع العقار المنهار والكائن بقرية "الدوية" التابعة لمركز بني سويف، وذلك بناءً على تعليمات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث قام المستشار سامر يحيى القائم بعمل مدير النيابة الإدارية ببني سويف القسم الأول، بتكليف فريقًا من النيابة، ضم كلًا من: المستشار محمد سيد عبد الجواد، المستشار محمد كمال رجائي، المستشار أحمد عبده برغش – وكيل النيابة، المستشارة سمر صبري أحمد – وكيل النيابة، المستشارة نورهان عبد السلام – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار، وبصحبتهم عدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بني سويف، حيث تبين من المعاينة أن العقار عبارة عن منزل قديم تم بنائه من الطوب اللَبِن ضمن الكتلة السكنية القديمة بدون ترخيص، وقبل العمل بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ / ٢٠٠٨، وكان مسقوفًا بجذوع النخيل والأخشاب، ومكون من طابقين وغير مأهول حاليًا، وأنه فجر يوم أمس الأحد ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣، انهار حائط الواجهة الخارجي وجزء من إحدى غرف المنزل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من المعاينة، أن الأجهزة المعنية قامت فور وقوع الحادث بإزالة الجزء المواجه للشارع وإخلاء المنزل المجاور له.

هذا وقد تولت النيابة التحقيق، حيث قرر المستشار محمد كمال رجائي، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

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