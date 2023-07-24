سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة حشيش وطبنجة في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عنصر إجرامى "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 100 طربة وزنت حوالي 10 كيلو حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته "عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، كمية من عقار "الترامادول" المخدر، طبنجة، عدد 2 خزينة، عدد من الطلقات، مبلغ مالى" وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.