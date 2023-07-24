رئيس جامعة الجلالة: أعداد الطلاب بعد 3 سنوات فاقت التوقعات

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن أعداد الطلاب المقيدين فاق توقعات فريق العمل بالجامعة، وبعد 3 سنوات فقط من بدء الدراسة تحاوز عدد الطلاب 5 آلاف طالب.

وأوضح الدكتور الشناوي أن الدراسة بدأت في جامعة الجلالة الأهلية عام 2020، وبعد أقل من 3 سنوات لدى الجامعة أكثر من 5 آلاف طالب يدرسون في 14 مجالا دراسيا يضم 37 برنامجا.

وكشف الشناوي أن إدارة الجامعة توقعت مع بداية الدراسة، أن يصل عدد الطلاب إلى 7500 طالب بعد 7 سنوات من الدراسة، والآن أصبح عدد الطلاب قريب من المستهدف مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار الشناوي في تصريحات صحفية إلى أن الجامعة لا تهتم بعدد الطلاب فقط، بل في المقام الأول تهتم بالكيف وكيفية ربط الطلاب وأعدادهم لسوق العمل، لذلك تعتمد جامعة الجلالة على نوعية برامج دراسية متميزة.

كما تتميز الجامعة أيضا بطرق التدريس القائمة على التعلم بالتجربة، فضلا عن التسهيلات المقدمة للطلاب للالتحاق بسوق العمل، عن طريق تمهيدهم لنظام " بارت تايم" حيث يعمل عدد من الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة داخل الجامعة ويتلقون مقابل مادي عن عملهم.

كما وقعت جامعة الجلالة الأهلية بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع 25 شركة، لتدريب الطلاب، بعد مرحلة الاعداد والتجهيز داخل الجامعة.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، أكد أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في ملف العلاقات الدولية، وكان أبرزها بروتوكول التعاون مع جامعة "اريزونا ستيت" الأمريكية، وكان اختيار الجامعة لأنه