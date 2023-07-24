التحقيق حول العثور على ٣ جثث بجراج في الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على ٣ جثث داخل جراج بمنطقة الوراق

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثث واعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة كما امرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الجريمة.

البداية كانت بورود اشارة لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل مخزن يستخدم كجراج خاص بأحد المنازل الكائنة بشارع عمر بن الخطاب بمدينة السادات بشارع القومية العربية بدائرة القسم، وبالاستعلام من مالكي المنزل وبمحاولتهم اكتشاف حقيقة الأمر تبين العثور على 3 جثث داخل سيارة مركونة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على 3 جثث لـ "زياد ع" أحمد م" وفتاة محل إقامتها محافظة الإسكندرية، وبالفحص تبين أن أحد المتوفين من مالكي الجراج ومتغيب منذ 3 أيام، كما تبين العثور بجوار الجثث على مواد مخدرة، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرة نيابة شمال الجيزة لهم.

وبينت التحريات أن المتوفي الأولي مالك الجراج اتفق مع الثاني على استقطاب فتاة "المتوفاة الثالثة" لقضاء سهرة حمراء داخل الجراج المغلق ملكه، وتناولوا جرعات زائدة من المواد المخدرة وهو ما كان السبب في وفاتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.