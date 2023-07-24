ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتفقد سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية  سير وإنتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون للتأكد من مدي تلبية مطالب المواطنين ، وكذا الوقوف علي أخر المستجدات الخاصة بإستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تدقيق البيانات وأرشفة الملفات التي تم الإنتهاء من مراجعتها وتسجيلها وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات لضمان صحتها ودقتها ومنع التلاعب بها .

وشدد على  ضرورة الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لسرعة البت وتقنين أوضاعهم المعيشية، ووجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل بتلك الملف الهام والحيوي حرصاً على الصالح العام .

وأكد النمر إستمرار المتابعة الدورية لسير وإنتظام العمل بأشمون والوحدات المحلية للنهوض بمستوي الخدمات للمواطنين .

المركز التكنولوجي المنظومة الإلكترونية رئيس أشمون محافظة المنوفية مخالفات البناء