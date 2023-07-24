بالفيديو.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وهي قيم أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي والذي يكون معه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هذه الكتل الهوائية تكون محملة بكميات كبيرة من كميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز أحيانا 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والتي تصل إلى 90% بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت، أن درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية، حيث أن درجات الحرارة المسجلة في الظل اليوم تصل إلى 38 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك استمرارا للأجواء شديدة الحرارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية كما أن فترات الليل تكون أجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل.

وأردفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة على الأقل حتى نهاية الأسبوع باستمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة وبداية من مطلع الأسبوع القادم تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكدت "منار" أن شهري يوليو وأغسطس يكونان ذروة فصل الصيف نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، محذرة من التعرض بشكل مباشر للشمس، وناصحة بالتواجد في الظل والإكثار من شرب الماء.