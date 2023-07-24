مكتبة مصر الجديدة تناقش الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي

تستضيف جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق، حلقة مناقشة حول «الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعى ..بين المخاطر والفوائد»، وذلك بالتعاون مع المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى، وذلك في السادسة من مساء غد الثلاثاء ، بمقر مكتبة مصر الجديدة.

ويشارك في اللقاء الدكتور هشام نبيه المهدي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس يتناول مفهوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطره وفوائده، والمستشار أشرف مشرف يتحدث حول الأبعاد القانونيه للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.