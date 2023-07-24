إخماد 10 حرائق في المناطق المحررة شمال غرب سوريا

أعلنت فرق الإطفاء في مؤسسة الدفاع المدني السوري، أمس الأحد 23 يوليو، إخماد عشر حرائق في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، فيما أتلفت فرق الذخائر غير المنفجرة سبعة ذخائر من مخلفات الحرب في المنطقة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن عشرة حرائق اندلعت في مناطق شمال غرب سوريا يوم أمس أربعة منها كانت في مناطق حراجية وأحراش بكل من قرية آذار، ومحيط بلدة الجانودية، والضهر بريف إدلب الغربي، وفي قرية كفر صفرت بريف حلب الشمالي.

وأضافت أن حريقين من بين تلك الحرائق كانت أيضاً في مخيمان للمهجرين أحدهما نتيجة انفجار لبطارية الإنارة بخيمة في مخيم صلاح الدين بالقرب من بلدة كفردريان شمال إدلب، والآخر في غرفة مسكن مؤقت بمخيم الوفاق ببلدة كللي في الريف ذاته.

وأوضحت المؤسسة أن الحرائق آنفة الذكر خلفت أضرارا مادية في ممتلكات المدنيين الخاصة والعامة دون وقوع أضرار بشرية أو إصابات.