سهرة حمراء ومخدرات.. كواليس العثور على 3 جثث داخل سيارة بالوراق

لحظات من الرعب عاشها قاطنو شارع عمر بن الخطاب بمدينة السادات بشارع القومية العربية دائرة قسم شرطة الوراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فور العثور على 3 جثث "شابين _ فتاة" داخل سيارة ملاكي بجراج خاص مغلق، لتسود حالة من الفزع بين الأهالي ويتم إخطار الشرطة والتي حضرت على الفور وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

فيما أشارت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سهرة حمراء جمعت بين الشابين المتوفين والفتاة صاحبة الجثة الثالثة انتهت بتعاطي جرعات زائدة من المواد المخدرة والتي أنهت حياتهم واحداً تلو الآخر.

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل مخزن يستخدم كجراج خاص بأحد المنازل الكائنة بشارع عمر بن الخطاب بمدينة السادات بشارع القومية العربية بدائرة القسم، وبالاستعلام من مالكي المنزل وبمحاولتهم اكتشاف حقيقة الأمر تبين العثور على 3 جثث داخل سيارة مركونة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على 3 جثث لـ "زياد ع" أحمد م" وفتاة محل إقامتها محافظة الإسكندرية، وبالفحص تبين أن أحد المتوفين من مالكي الجراج ومتغيب منذ 3 أيام، كما تبين العثور بجوار الجثث على مواد مخدرة، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرة نيابة شمال الجيزة لهم.

وبينت التحريات أن المتوفي الأولي مالك الجراج اتفق مع الثاني على استقطاب فتاة "المتوفاة الثالثة" لقضاء سهرة حمراء داخل الجراج المغلق ملكه، وتناولوا جرعات زائدة من المواد المخدرة وهو ما كان السبب في وفاتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.