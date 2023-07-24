المشدد 10 سنوات لربة منزل متهمة بقطع جزء من جسد زوجها بالمطرية

قضت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لربة منزل متهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها في المطرية.

وقالت المتهمة إنها اشترت شقة سكنية منذ فترة، وسجلتها باسم زوجها، وعندما طلبت منه إعادة تسجيل الشقة باسمها رفض مستمرًا في مماطلتها.

وأضافت الزوجة، أنها قررت الانتقام من زوجها، وليلة الخميس أعدت له الطعام ووضعت له المخدر، وفور خموله انقضت عليه وقطعت جزء حساس لديه بموس وقالت: كان لازم أندمه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.