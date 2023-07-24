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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح محسن: «بعض الجهلاء لم يصدقوا اهتمام ليفربول بي.. وعودتي للأهلي حافز لي»

صلاح محسن
صلاح محسن
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أبدى صلاح محسن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المُعار من النادي الأهلي سعادته عقب تحقيق فريقه لقب بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال «محسن» لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: كنت أشعر أننا سوف نحقق لقب البطولة وأبلغت اللاعبين بذلك، ناتج تعبنا في الدوري.

وأفصح لاعب فريق سيراميكا كليوباترا: «بعض الجهلاء لم يصدقوا أن محمد صلاح تحدث معي بشأن اهتمام ليفربول بي، ولكن كان هناك بعض اللاعبين بجانبي وشاهدوا هذه الواقعة مثل أيمن أشرف».

واختتم: «مركز المهاجم هو المركز المفضل لي وتعرضت للظلم بسبب أنني لم ألعب في مركزي بشكل كبير، وعودتي للأهلي ستكون حافزًا لي».

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