صلاح محسن: «بعض الجهلاء لم يصدقوا اهتمام ليفربول بي.. وعودتي للأهلي حافز لي»

أبدى صلاح محسن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المُعار من النادي الأهلي سعادته عقب تحقيق فريقه لقب بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال «محسن» لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: كنت أشعر أننا سوف نحقق لقب البطولة وأبلغت اللاعبين بذلك، ناتج تعبنا في الدوري.

وأفصح لاعب فريق سيراميكا كليوباترا: «بعض الجهلاء لم يصدقوا أن محمد صلاح تحدث معي بشأن اهتمام ليفربول بي، ولكن كان هناك بعض اللاعبين بجانبي وشاهدوا هذه الواقعة مثل أيمن أشرف».

واختتم: «مركز المهاجم هو المركز المفضل لي وتعرضت للظلم بسبب أنني لم ألعب في مركزي بشكل كبير، وعودتي للأهلي ستكون حافزًا لي».