«حدفته بطوبة».. مصرع شخص على يد زوجة نجل شقيقه في الدقهلية

لقي شخص مصرعة بحجر بمنطقة عزبة سرور البحرية بندر شربين محافظة الدقهلية على يد زوجة ابن شقيقة بعد نشوب مشاجرة عائلية لخلافات بينهم وقيام المتهمة بالقاء حجر على المجني علية فإصابة برأسة وأودي بحياتة في الحال.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة ووجود متوفي بمنطقة عزبة سرور دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين سائق توكتوك وزوجته "طرف أول"، وزوجة ابن شقيقه "طرف ثان" ومصرع سائق التوكتوك.

وتبين أن أطراف المشاجرة كلًا من: "أسماء عبد الجواد"، 25 عامًا، ومقيمة عزبة سرور البحريه ربة منزل، وهشام المغاوري محمد إبراهيم 52 عامًا، سائق توك توك بعدما قامت الأول بإلقاء حجر من الطابق الثالث على الثاني مما نتج عن وفاته متأثرًا بإصابته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وضبط السيدة المتهمة.