«شهيد لقمة العيش».. مصرع طفل دليفري سقط من الطابق الـ12 بمنطقة المقطم

لقي طفل يعمل دليڤري مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ١٢ عقب توصيله طلبات لأحد سكان العقار الكائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كان تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ سقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي بشارع خيري الجندي.



بالانتقال والفحص تبين حال قيام “زياد محمد ” ١٤ سنة عامل دليفري بمحل مأكولات شهير ومقيم مركز اهناسيا بني سويف متوفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

ودلت التحريات أن المجني عليه قام بتوصيل طالبات بالعقار محل البلاغ بالطابق الثاني عشر (عقار مكون من ١٤ طابق) وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينه “ متواجده بالطابق الثالث عشر ” مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال كلا من الشهود حارس العقار “ أمين محمود ” ٣٦ سنه ومقيم محل البلاغ و“ تامر جمال ” ٣٩ سائق ومقيم محل البلاغ بالطابق الثاني عشر أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية.

وتم اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة.