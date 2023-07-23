“الزراعة” تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة بجميع المحافظات

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، ان جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون وكذلك مسئولو منظومة تداول الاسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الاسمدة وصولها للمزارعين .

وفي سياق متصل ، أجرى المهندس سعد عامر ،رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ومفتشي الإدارة المركزية، اليوم الأحد، زيارة إلى محافظة دمياط لمتابعة منظومة الاسمدة، حيث عقد اجتماعا بمديرية الزراعة لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير لضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة .

وعقد اجتماعا موسعا بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ اجراءات استلام الاسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة

وجرى مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية الوزير من حيث طرح وتطبيق افكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية غير نمطية.

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط بنواحي الاسماعيلية وتفتيش أول وكفر البطيخ والبستان للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكافة النواحي.