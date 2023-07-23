انتهاء اليوم الأول لاختبارات نادي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

أقيمت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وأقيمت اليوم اختبارات مواليد 2009 و2010 و2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت حضور كبير من جانب المواهب من جميع محافظات مصر، تحت إشراف لجان فنية خاصة من مدربين قطاع الناشئين والبراعم بالنادي.

وحرص على التواجد، طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، وحسن بصري وسيد سلامة وتامر وحيد مراد أعضاء اللجنة الفنية، بجانب أسامة حسن نائب مدير المدرسة الأساسية.

ومن المقرر أن تستكمل غدًا الإثنين الاختبارات وفقًا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقًا.

وفيما يلي مواعيد الاختبارات: