"كاف" يعلن موعد قرعة الكونفيدرالية ودورى الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الأحد، رسميًا عن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد.



وحدد الكاف عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، في مقر الكاف في مدينة السادس من أكتوبر، موعداً للقرعة.



وأفاد كاف بأن هناك 54 ناديا من 42 اتحادا أهليا، يشاركون في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما يشارك 52 ناديا من 41 اتحادا في الكونفيدرالية.



جدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب بطولة الكونفيدرالية.