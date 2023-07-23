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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 4 حالات تعد بنصر النوبة وتكثيف أعمال النظافة العامة بأبو سمبل السياحية

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية المتواصلة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ، مشدداً على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة  1130 م2 ، وذلك بالمجالس القروية بخريت والدكة ، وهى عبارة عن أسوار بإرتفاعات تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية  أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع الداخلية بمختلف أنحاء المدينة ، مع رى وزراعة الأشجار وجرد الأتربة ورش الشوارع بالمدينة .

وفى نفس السياق نظمت  الوحدة المحلية لمدينة الرديسية  قافلة طبية للمواطنين فى تخصصات " الرمد والباطنة والجلدية والعظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة على الوجه الأكمل .

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إزالة 4 حالات ازالة التعديات أخبار محافظة أسوان