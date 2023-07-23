إزالة 4 حالات تعد بنصر النوبة وتكثيف أعمال النظافة العامة بأبو سمبل السياحية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية المتواصلة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ، مشدداً على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1130 م2 ، وذلك بالمجالس القروية بخريت والدكة ، وهى عبارة عن أسوار بإرتفاعات تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع الداخلية بمختلف أنحاء المدينة ، مع رى وزراعة الأشجار وجرد الأتربة ورش الشوارع بالمدينة .

وفى نفس السياق نظمت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية قافلة طبية للمواطنين فى تخصصات " الرمد والباطنة والجلدية والعظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة على الوجه الأكمل .

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