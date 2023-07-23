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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تصف تدمير كاتدرائية مدرجة على قائمة اليونيسكو في أوديسا بـ"جريمة حرب"

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم /الأحد/ تدمير كاتدرائية أرثوذكسية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو في مركز مدينة "أوديسا" التاريخي من قبل ضربات روسية بأنه "جريمة حرب".
وقالت الخارجية الأوكرانية - في في تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية - إن "كاتدرائية التجلي، الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، والمحمية من قبل اليونيسكو، تم تدميرها، جريمة حرب لن تنسى ولن تغتفر".

كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن موسكو أطلقت ليلا 19 صاروخا من الأرض والجو والبحر على مدينة "أوديسا" المطلة على البحر الأسود، في موجة جديدة من الهجمات على المدينة منذ انسحاب روسيا من صفقة الحبوب.

روسيا أوديسا اليونيسكو كاتدرائية أرثوذكسية