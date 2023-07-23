بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالصفوف الأول والثاني للعام الحالي خلال الفترة من 16-7 وحتي 24-8-2023م داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة .

وذكر، أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.

وأكد،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليا بمختلف المحطات التابعة للشركة على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسي من أجل خلق علي مستوى فنى عالى من الكفاءة والمهارة .

وأوضح، أن التدريب يتضمن تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من المدخل الي السيب النهائي وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.