«الأناضول»: الاستخبارات التركية تحيد المسؤول عن حرائق الغابات عام 2021 في عملية شمالي العراق

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي" تتهمه بالمسؤولية عن حرائق الغابات في تركيا في عام 2021، وذلك في عملية نفذتها شمالي العراق.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية أن "الاستخبارات التركية حيّدت قبل فترة بعملية لها بمنطقة "غارا" شمالي العراق، الإرهابي "أوزغور ألب أرسلان" المعروف باسمه الحركي أوزغور شورش".

وقالت المصادر لـ"الأناضول" إن "الإرهابي المذكور هو المسؤول عن إصدار تعليمات لإشعال الحرائق بالغابات التركية بولايات موغلا ومرسين وهطاي وأنطاليا وقضاء منافغات التابع لها عام 2021"، ما أدى إلى احتراق 150 ألف هكتار من الغابات الطبيعية، مشيرة إلى أن المسمى "شورش" هو مؤسس ما يسمى بمجموعة "أبناء النار" داخل تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا)، حيث "كان يتابع إضرام النيران بالغابات التركية لحظة بلحظة".

وأوضحت المصادر نفسها أن "شورش" كان "ضمن الفئة الخضراء في قائمة الإرهابيين المطلوبين".