8 حالات اغتصاب كل ساعة فى البرازيل خلال 2022

75 ألف شكوى اعتداء العام الماضى.. و61% من الضحايا أقل من 13 سنة

كتب- عبدالله جمال

سجلت البرازيل أكثر من 8 حالات اغتصاب في الساعة في المعدل خلال عام 2022، وهو مستوى قياسي.

وكشف تقرير السلامة العامة السنوي في البرازيل، عن تسجيل ما يقارب 75 ألف شكوى اغتصاب العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في البلاد على الإطلاق.

ووفقًا للبيانات، أودعت 74،930 شكوى اغتصاب العام الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بـ8.2% مقارنة بعام 2021، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 68.885.

ويوجد بين الضحايا 61.4% ممن هم دون سن الـ13 سنة، حيث شهدت هذه المجموعة المستضعفة أكبر زيادة في عدد الحالات، كما ارتفعت حالات قتل الإناث في البرازيل من 1357 في عام 2021 إلى 1437 في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 6.1%.

أما عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها لضباط إنفاذ القانون، فقد بلغ 245.713 حالة بنسبة زيادة مقدرة بـ2.9%.

وقالت جوليانا مارتينز، منسقة المنتدى، إنه خلال جائحة «كوفيد-19»، ظلت المدارس مغلقة لفترة طويلة، وبقي الضحايا تحت سقف واحد طوال الوقت مع مهاجميهم، ومع إعادة فتح المدارس، زاد عدد الشكاوى، وعدد كبير من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه، لذا فمن المحتمل جدًا أن يكون الوضع أسوأ مما تظهره البيانات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت المنظمة، أن هناك 1437 حالة قتل لنساء في عام 2022، بزيادة مقدارها 6.1% عن عام 2021، إضافة إلى 245.713 حالة عنف أسري، بزيادة 2.9%.