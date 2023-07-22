المهرجان القومي للمسرح| محمد رياض: تسلمنا 186 نصا جديدا يُجرى قراءتهم  (صور وفيديو)

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل الدورة الـ 16 للمهرجان والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 29 يوليو من الشهر الجاري.
وقال رياض: الدورة الـ 16 للمهرجان مهمة جدا لأنها من أصعب دوراته، وذلك لتضمنه كثير من الفعاليات والعروض للمسرحية وتصل إلى 37 عرضا مسرحيا.
جاء ذلك خلال كلمة «رياض» في المؤتمر الصحفي لإدارة المهرجان اليوم السبت بدار الأوبرا المصرية.
وأوضح أن اللجنة تسلمت نحو 186 نصا مسرحيا للمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي، فضلا عن تخصيص مسابقة جديدة من نوعها تخص الإدارة المسرحية، بخلاف الورش المتعلقة بالتمثيل والإلقاء.
وتحمل الدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي، اسم الزعيم عادل إمام، تكريما لمشواره في عالم المسرح، إذ انطلق من خلاله الزعيم إلى عالم الفن الذي لمع اسمه فيه على مدار نحو 60 عاما.