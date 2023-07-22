ads
الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

المهرجان القومي للمسرح| محمد رياض: تسلمنا 186 نصا جديدا يُجرى قراءتهم  (صور وفيديو)

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل الدورة الـ 16 للمهرجان والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 29 يوليو من الشهر الجاري. 

وقال رياض: الدورة الـ 16 للمهرجان مهمة جدا لأنها من أصعب دوراته، وذلك لتضمنه كثير من الفعاليات والعروض للمسرحية وتصل إلى 37 عرضا مسرحيا. 

جاء ذلك خلال كلمة «رياض» في المؤتمر الصحفي لإدارة المهرجان اليوم السبت بدار الأوبرا المصرية. 

وأوضح أن اللجنة تسلمت نحو 186 نصا مسرحيا للمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي، فضلا عن تخصيص مسابقة جديدة من نوعها تخص الإدارة المسرحية، بخلاف الورش المتعلقة بالتمثيل والإلقاء.

وتحمل الدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي، اسم الزعيم عادل إمام، تكريما لمشواره في عالم المسرح، إذ انطلق من خلاله الزعيم إلى عالم الفن الذي لمع اسمه فيه على مدار نحو 60 عاما.


 

 

المهرجان القومي للمسرح

IMG-20230722-WA0060
IMG-20230722-WA0060
IMG-20230722-WA0061
IMG-20230722-WA0061
IMG-20230722-WA0059
IMG-20230722-WA0059
IMG-20230722-WA0054
IMG-20230722-WA0054
IMG-20230722-WA0044
IMG-20230722-WA0044
IMG-20230722-WA0049
IMG-20230722-WA0049
IMG-20230722-WA0050
IMG-20230722-WA0050
IMG-20230722-WA0053
IMG-20230722-WA0053
IMG-20230722-WA0058
IMG-20230722-WA0058
IMG-20230722-WA0052
IMG-20230722-WA0052
IMG-20230722-WA0047
IMG-20230722-WA0047
IMG-20230722-WA0051
IMG-20230722-WA0051
IMG-20230722-WA0056
IMG-20230722-WA0056
IMG-20230722-WA0048
IMG-20230722-WA0048
IMG-20230722-WA0045
IMG-20230722-WA0045
IMG-20230722-WA0057
IMG-20230722-WA0057
IMG-20230722-WA0055
IMG-20230722-WA0055
IMG-20230722-WA0046
IMG-20230722-WA0046
IMG-20230722-WA0040
IMG-20230722-WA0040
IMG-20230722-WA0043
IMG-20230722-WA0043
IMG-20230722-WA0041
IMG-20230722-WA0041
IMG-20230722-WA0042
IMG-20230722-WA0042
VID-20230722-WA0013
VID-20230722-WA0013
محمد رياض المهرجان القومي للمسرح نص مسرحي المسرح القومي