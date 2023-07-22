بعد نهائي الرابطة.. اتحاد الكرة يحدد لوائح السوبر المصري

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تحديد كافة تفاصيل بطولة السوبر المصري، والقواعد الجديدة من ناحية إقامته بين فريقين، كما هو معتاد أو من أربعة فرق في شكل جديد.

وقال المجلس ان ذلك سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد إنتهاء مباراة كأس الرابطة التي تجمع المصري و سيراميكا مساء اليوم السبت.

ومن المقرر ان يتم ابلاغ ادارات الاندية بكافة اللوائح الجديدة للموسم الكروي الجديد وعدد قائمة كل فريق.