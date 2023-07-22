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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد نهائي الرابطة.. اتحاد الكرة يحدد لوائح السوبر المصري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تحديد كافة تفاصيل بطولة السوبر المصري، والقواعد الجديدة من ناحية إقامته بين فريقين، كما هو معتاد أو من أربعة فرق في شكل جديد. 
وقال المجلس ان ذلك سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد إنتهاء مباراة كأس الرابطة التي تجمع المصري و سيراميكا مساء اليوم السبت.
ومن المقرر ان يتم ابلاغ ادارات الاندية بكافة اللوائح الجديدة للموسم الكروي الجديد وعدد قائمة كل فريق.

اتحاد الكرة السوبر المصري