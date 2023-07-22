تعرف على موعد إخطار الأندية بلائحة الموسم الكروي الجديد

تنتظر أندية الدوري الممتاز إعلان اتحاد الكرة شروط لائحة القيد بالموسم الجديد.

وعلمت «البوابة نيوز» من مصدر خاص باتحاد الكرة، أن الجبلاية سوف تُخطر الأندية خلال ساعة متاخرة اليوم أو غدًا بحد أقصى؛ وذلك بعد الانتهاء من نهائي كأس الرابطة.

وأكد المصدر خلال تصريحاته استمرار قائمة الـ30 لاعبًا لكل نادٍ بالدوري، خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، كان قد قرر مجلس الجبلاية بشكل رسمي فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجاري.