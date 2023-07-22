معلمة تحاول إنهاء حياتها بتناول الحبة القاتلة في الدقهلية

حاولت مدرسة مقيمة بإحدى قرى مركز طلخا محافظة الدقهلية إنهاء حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "الحبة القاتلة"؛ وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية حادة اعتقادًا منها بتأخرها في الزواج وجرى اسعافها بمستشفى المنصورة العام.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول اشارة من مستشفى المنصورة العام بوصول "نورا .ا.إ.م"، 26 عامًا، مدرسة، ومقيمة بإحدى قرى دائرة المركز، مصابة بحالة اعياء "إدعاء تناول مادة سامة" .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الى المستشفى وبسؤالها أقرت بتناولها قرص كيماوى سام يستخدم لحفظ الغلال "الحبة القاتلة"، بقصد الإنتحار مما أدى الى حدوث اصابتها ، وذلك لمروها بحالة نفسية سيئة لتأخرها في الزواج ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال والدتها 55 عامًا، موظفة بشركة الزيوت والصابون ومقيمة بذات القرية ايدت ذات المضمون .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/۱۹۳۹ اداری مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ،أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الافتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.