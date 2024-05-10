صلاح فوزي يطالب بتعديل الدستور لمواكبة الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ، أن الحوار الوطني بمثابة تطبيق لمفهوم الديمقراطية المباشرة، وجميع مخرجات الحوار تصب فى الصالح العام.

وقال فوزي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يمكنه تبني مخرجات الحوار الوطني في الوقت الحالي أو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف : «الوسيلة الآمنة للانتخابات هي العمل بنظام انتخابات القائمة، وعملية إعادة الأصوات الضائعة في الانتخابات كانت تلاقي صعوبات، والوصول إلى المقعد الانتخابي من خلال صوت الشارع».

وأوضح فوزي، أنه من الأفضل وجود نظام انتخابي للمحليات من خلال انتخابات القائمة، وتكون الأحقية لكل شخص من خلال صوت الشارع، مشيرًا إلى أن الوصول إلى أي مقعد في أي انتخابات هي نزول وتصويت الشارع.

وأكمل: نحن الآن في الجمهورية الجديدة ولها تشريعاتها وقوانينها، وكل جمهورية لابد أن تقترن بدستور جديد، كما أن دستور 2014 تم تعديله 2019، ونحن الآن في حاجة لإجراء مزيد من التعديلات على دستور 2019 لكي يواكب الجمهورية الجديدة.

وأشار فوزي إلى أن باب نظام الحكم وباب المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في دستور 2019 لابد من إجراء تعديلات على هذه الأبواب، كما أن الجمهوريات الجديدة في حاجة لدستور جديد.