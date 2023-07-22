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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

زيادة جديدة.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 22 يوليو 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22-7-2023، حيث ، زاد  سعر الذهب عيار 18  بنحو 5 جنيهات مسجلًا 1856 جنيهًا، كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار القيمة ذاتها مسجلًا 2165 جنيهًا.

ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 لـ2474 جنيهًا، وسجل بمنتصف التعاملات 2460 جنيهًا.
ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 بنهاية التعاملات إلى 2165 جنيهًا، وكان بمنتصف تعاملات اليوم 2160 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب  عيار 18الآن نحو  1856 جنيهًا، وسجل بمنتصف التعاملات 1851 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيهًا.

في حين  تراجع سعر أونصة الذهب بمقدار دولار واحد  الآن مسجلاً 1962 دولارًا، بعدما سجل بمنتصف التعاملات 1963 دولارًا.

أسعار الذهب سعر الذهب ذهب عيار 18