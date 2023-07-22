برلماني يثمن الإعلان عن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إعلان مصر عن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي خطوة مهمة من أجل تنويع فرص الاستثمار المتاحة في مصر، خاصة أن الاستثمار البيئي فى مصر يشمل مجالات متنوعة، منها إعادة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها في آنٍ واحد، وكذلك في ملف التنمية الصناعية وعلاقاتها بتغير المناخ وشهادات الكربون، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.

وأضاف "محسب"، في بيانٍ "خلال السنوات الماضية كنّا قد طالبنا بتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي بما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من ملف المخلفات، وتحويله لقيمة مضافة بدلًا من كونه مشكلة ضخمة تمثل عبئا على الدولة وتضر بالشارع المصري والصحة العامة، وذلك من خلال تكوين منظومة متكاملة لإدارة هذا الملف الحيوي، كذلك ما يتعلق بالنفايات الزراعية التي يبلغ حجمها سنويًا حوالى 42 مليون طن سنويًا"، لافتًا إلى ضرورة تشجيع الاستفادة من الحوافز الممنوحة بقانون الاستثمار لقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكافة أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة البيئة أصدرت 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع الاستثمار البيئى من خلال تيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح ومن ثم تسريع وتيرة إصدارها.

وشدد "محسب" على أهمية إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين في إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعًا للاستثمار البيئي المستدام.

وشدد أيضا على أهمية هذا المؤتمر في الترويج لفرص الاستثمار التي تملكها مصر، في إطار التوجه نحو الاستثمار البيئي المُستدام، متوقعا أن يحظى هذا المجال بتفاعل كبير من جانب المهتمين بقضايا البيئة والمناخ، مطالبًا باستغلال هذه الفرصة والترويج لهذا المؤتمر بشكلٍ فاعلٍ حتى يؤتي ثماره المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وثمّن إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة؛ لطرح فرص استثمارية في مجالات عديدة، منها المخلفات والمحميات وتغير المناخ.