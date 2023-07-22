وزيرة الهجرة لـ"البوابة نيوز": تنسيق مكثف لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان

قالت السفيرة سها جندي إن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريون الدارسون، مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يصلنا أية تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي تشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع، ومطالبة الشباب بالالتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع.

وقالت وزيرة الهجرة -خلال حوارها لـ “البوابة نيوز”- أنه تم تخصيص رقمين للطوارئ في السفارة المصرية بالسودان، كما يجرى حاليا دراسة موضوع استكمال دراسة الطلاب في حالة عودتهم إلى مصر، أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة الأمر واتخاذ كافة الإجراءات، آخذًا في الاعتبار الآليات التي تم اتباعها بهذا الشأن عند التعامل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

" وأضافت "أطمئن أبناءنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مصر لن تترك أبناءها وتقف في ظهرهم لمواجهة أية تحديات التي مما لاشك فيه أنها ستنتهي، وأى أزمة أو مشكلة تواجه أى طالب مصري بالخارج لها أهمية قصوى، وهاتفي مفتوح للجميع فى أى وقت.