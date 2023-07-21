ميار شريف تتأهل لنصف نهائي «باليرمو» المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس المصرية، ميار شريف، مساء اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي بطولة باليرمو المفتوحة للتنس، المقامة حاليًا في إيطاليا خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري.

وصلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي للتنس، المصنفة رقم 38 عالميًا، نصف نهائي بطولة باليرمو بعد تخطيها الكولومبية ماريا كاميلا المصنفة رقم 74 على العالم في دور الثمانية، بنتيجة 2-0 في الأشواط والتي جاءت كالتالي: (6-4) و(6-1)، في مباراة استمرت 97 دقيقة.

كانت ميار شريف استهلت مشوارها في البطولة من دور الـ32 بالفوز على الإسبانية جيسيكا بوساز، المصنفة رقم 135 على العالم بنتيجة (2-1)، قبل أن تفوز في دور الـ16 على الروسية صوفيا لانسير، بنتيجة 2-0، لتستمر رحلتها في بطولة باليرمو المفتوحة للتنس، وتتغلب على الكولومبية ماريا كاميلا، وتنتظر في قبل النهائي، الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأمريكية إيما نافارو والصينية كينوين زيهانج.

وتحتل ميار شريف المركز 38 على العالم، بعد تراجعها 7 مراكز، طبقا للتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس عقب الخروج من بطولة ويمبلدون من الدور الأول.