أحمد سلامة: أنا أب لـ9 أبناء..وهذا رأيي في تصرفات ابنتي سارة

قال الفنان أحمد سلامة، إنه قريب جدا من ابنته الفنانة سارة سلامة وأنه لا يوجد خلاف معها بشأن ملابسها.



ونفى سلامة خلال حواره مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ضرب ابنته سارة بسبب ملابسها.



وأشار إلى إن السوشيال ميديا هي من تقف وراء هذه الشائعات وهي التي تروج لها.

وأضاف: لما أختلف مع بنتي، مين هيقف جنبها؟ بالعكس هي قريبة مني جدا وكل اعمالها بتسألني فيها حتى أي عمل فني بيتعرض عليها بتسألني الأول. وأجاب سلامة خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم نجيله؟



وقال : بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل.



ورد سلامة خلال الحلقة الجديدة من البرنامج على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم.

وكشف مفاجأة بأنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين.

وقال سلامة : أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس.