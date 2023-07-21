كايروكي يتعاقد على خدمة جديدة في حفله الغنائية القادم

يستعد فريق" كايروكي" لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 29 يوليو الجاري، في المنارة بالتجمع الخامس، ويشهد الحفل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية.

تتيح الخدمة للجمهور الذي لايستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به سواء في المنزل أو العمل أو المطعم أو الشارع بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل"لايڤ".

تُقدم هذه الخدمة أيضًا ميزة لـ حاضري الحفل "أونلاين" وهي اختيار الأغاني التي يقدمها كايروكي خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تعرض منلي أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي" .

ويقدم فريق "كايروكي" خلال ساعتين على خشبة المسرح عدد كبير من أغانيه، كما يغني لأول مرة "لايڤ" أغاني ألبومه الجديد"روما"،ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل وذلك عقب أيام قليلة من اعلان إقامته.