تقديم خدمات طبية لأكثر من مليوني مواطن بالمجان في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية،في إدارة الرعاية الأساسية بقيادةالدكتورة دينا أبو صير ،حيث تم تقديم الخدمة لعدد ٢٠٤٠٧٠٦مترددا علي الوحدات الصحية ،وعدد ٩٦٠٦٣ علي العيادات التخصصية،وعدد ٦٨٧٩٤ علي العيادات المتميزة ،وعدد ١٢٩٥٠٧٠٦ متردد بالطوارئ.

كما تم تقديم خدمات التطعيمات لعدد ١٣٢٨٤٩٦،وتم متابعة لعدد ١١٥٧٧١٠٢ طفل .

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،انه في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم ، قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات فى اطار مبادرة 100يوم صحة

حيث تم المرور على 104منشاة ،و71منشاةتدار بدون ترخيص،و4منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة.



تم تحرير 165محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة،وتم ضبط 1.161طن اغذية مجهولة المصدر عبارة عن جبن ابيض ومخللات ومش ومشبك وجبن رومى مبشور.

وتم اعدام 667كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى،وتم اعدام 249لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله،وتم سحب 22عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى .

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية،خاصة إدارة العلاج علي نفقة الدولة بقيادةالدكتورة دعاء المحلاوى ،حيث تم إصدار ٣١٠٧٣ قرار بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤ مليون جنيه .

وهم كالاتي ٢١٢٤٠ قرار خارجي،و ١٩٨٧ قرار غسيل كلوي،و ١٨٤٧ قرار عناية مركزة،و ٣٥٦ قرار حقنة anti Rh،و٥١٩٠ قرار داخلي،وعمل ٢٦٦ مناظرة مع المجالس الطبية لحالات فحص حوالي ١٣٣ شكوى ومحاولة حلها.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣