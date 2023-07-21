رسميا.. "السومة" يعود إلى العربي القطري بشكل نهائي

أعلن نادي العربي القطري، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، في صفقة انتقال نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل السومة بشكل نهائي إلى صفوف العربي لمدة موسمين، بعدما قضى مع الفريق القطري الموسم الماضي معارًا، ليعود إلى أهلي جدة، الذي وافق على انتقاله للعربي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع عمر السومة على مخالصة مادية مع الأهلي السعودي، تنازل بمقتضاها على مبلغ 1.5 مليون دولار بالإضافة إلى راتبه في الموسم الأخير من عقده.

ورحب العربي بالمهاجم السوري، بمقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا عليه: «العقيد عرباوي من جديد».

وقاد السومة، العربي للفوز ببطولة كأس أمير قطر في الموسم المنقضي، وسجل بقميصه 25 هدفًا وصنع 5 آخرين.

كما خاض مهاجم منتخب سوريا 245 مباراة بمختلف المسابقات مع أهلي جدة، مسجلًا 194 هدفًا، كما صنع 30 تمريرة حاسمة.

وكان عمر السومة، يعد أحد أهداف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بحسب عدة تقارير صحفية، التي أكدت أن الفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع السومة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، ولكن قطع العربي القطري الطريق على جميع الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب بضمه لمدة موسمين مقبلين.