الذهب في مصر يفقد ارتباطه بالبورصة العالمية ويستقر رغم ارتفاع الأونصة

واصلت أسواق الذهب في مصر ، الاستقرار دون تغير، كما فقد الذهب ارتباطه مع السعر العالمي مرة أخرى وهو ما يظهر في استقرار الأسعار محلياً في الوقت الذي نشهد فيه تحركات قوية لسعر الأونصة عالمياً، بحسب جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2165 جنيه للجرام دون تغير عن سعر افتتاح جلسة الأمس والتي شهدت تغير ضعيف لا يتعدى 5 جنيها طوال الجلسة، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيه.

والاستقرار الحالي في أسعار الذهب محليًا وفقا لتحليل “ جولد بيليون” اليوم يعكس فك الارتباط بين السعر المحلي والعالمي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب العالمي مطلع هذا الأسبوع لأعلى مستوى في 9 أسابيع نجد أن الذهب المحلي ثابت تقريب دون تغيرات تذكر.

والسبب الرئيسي وراء هذا الثبات والاستقرار في أسعار الذهب المحلية يرجع إلى استقرار العوامل الأخرى التي تساهم في التسعير وعلى رأسها سعر الدولار في السوق الموازية الذي يشهد استقرار دون تغير منذ فترة في ظل تراجع الطلب على الدولار في الأسواق الموازية.

من جانب آخر، نشهد ضعف في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى تراجع السيولة النقدية في الأسواق الأمر الذي يؤثر على السعر بشكل سلبي ويدفعه إلى الثبات بشكل كبير.

ونجحت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض المحلي من الذهب الأمر الذي أعاد التوازن بين العرض والطلب بشكل كبير وأعاد الهدوء في التعاملات نظراً لأنه قلل من عمليات فرض السعر في السوق وفقاً لإتاحة الذهب.

وترى الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب مما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.

أيضاً الإعلان الحكومي عن نتائج برنامج الطروحات وترحيب صندوق النقد الدولي بهذه التحركات ساهم في تهدئة السوق بشكل كبير، وأدى إلى تراجع المخاوف وبالتالي تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ويتطلع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بتوقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي سنتامين وباريك جولد وهي شركة كندية مصنفة ثاني أكبر شركة تعدين في العالم.

وشركة باريك جولد ستقوم باستثمار 8.8 مليون دولار في 19 قطاع للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بينما تستمر شركة سنتامين الأسترالية وصاحبة امتياز التنقيب في منجم السكري الأكبر في مصر في ضخ استثمارات تصل إلى 9.1 مليون دولار.

توقعات أسعار الذهب

فشل أسعار الذهب عالمياً في اختراق مستوى المقاومة الهام عند 1980 دولار للأونصة و فتح الباب لعمليات جني أرباح وصلت بالذهب إلى منطقة الدعم 1960 – 1965 دولار للأونصة، وقد تزيد ضغوط البيع حتى المستوى 1950 دولار للأونصة.

التراجعات في أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع يعمل على تهدئة المؤشرات الفنية التي شهدت تشبع كبير بالشراء مع الصعود الأخير في أسعار الذهب، وذلك حتى يتهيأ الذهب لاستقبال الأسبوع القادم الأهم والذي يحوي العديد من البيانات والأحداث الهامة التي قد تغير تحركات الذهب بصورة كبيرة.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر نظرتنا دون تغير مع استمرار تداول الذهب تحت المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 ليبقى الضغط السلبي قائم على الأسعار وتبقى الأهداف في الهبوط عند منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 – 2120 جنيه للجرام وفي حالة اختراق منطقة المستوى 2175 جنيه للجرام تعود الأسعار وتستهدف المستوى 2200 جنيه للجرام.