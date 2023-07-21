محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولى التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات الدور الثاني للنقل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ غد السبت 22 يوليو الجاري وتختتم 31 من نفس الشهر

ووجه المحافظ، باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات

من جانبه، أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني،مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده "عبر تقنية الفيديو كونفرانس" مع مديري ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي وإدارة المدارس الرسمية لغات وموجهي عموم المواد الدراسية وذلك للاطمئنان على الترتيبات النهائية للامتحانات

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الوزارية فيما يخص امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل وضرورة فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات،حيث تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات وتعليمات خاصة باللجان والطلبة في كل مدرسة بها امتحانات لضمان انتظام سير الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التأكيد على تأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولًا بأول مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب

كما وجه وكيل التعليم بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات،لسرعة حل اي مشكلة وتذليل الصعوبات كما وجه بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، لافتا إلى أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، حيث تم استبدال يوم الأحد23 يوليو بيوم الخميس 27 يوليو، وكذا مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات،عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني

وكانت المديرية قد أعلنت مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني، حيث تقرر عقد امتحانات الصفوف "الرابع، الخامس والسادس "الابتدائي من 22 إلى 26يوليو الجاري،فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي:للصفوف الأول والثاني والثالث(22 يوليو)،والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية:للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث من 29 يوليو وحتى 3 أغسطس

كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 22إلى 26 يوليو، والصف الثالث الاعدادي للصم من 29 يوليو إلى 3 أغسطس، والصفين الأول والثاني الثانوي من 22 إلى 26يوليو، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة " نور مكفوفين":للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 29 يوليو إلى 3أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 22 إلى 26يوليو، على أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو



