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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين: "أنا محظوظة إني وقفت قدام الفنانة العظيمة شادية"

إلهام شاهين
إلهام شاهين
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وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة حب وتقدير للفنانه الراحله شادية، وأشادت بكل ذكرى جمعتهم فى فيلم "لا تسألنى من أنا"، والتى جسدت فيه شاديه دور أم الفنانة إلهام شاهين.

ونشرت الفنانه إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كواليس التعامل مع الفنانة الراحله شادية، وعلقت قائله "أنا محظوظه جدا إنى وقفت أمام الفنانه العظيمه شاديه فى بداية حياتى الفنيه، فى فيلم لا تسألنى من أنا للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، و المخرج أشرف فهمى"

وتابعت "أجمل ذكريات الله يرحمها أجمل من مثلت دور الأم ، هى لم تمثل بل كانت أم حقيقيه، شعرت فى حضنها بالأمان و الحنان، كانت غايه فى الرقه و العذوبه و الطيبه، أحبها من كل قلبى و أذكرها دائما بكل الخير، هذا الجيل العظيم لن يتكرر"

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تستعد للتحضير لفيلم سينمائى، ولم تعلن عن أى تفاصيل سوى بداية التصوير خلال الأسابيع المقبلة بعد وضع الرتوش الأخيرة للعمل والإستقرار على باقى الأبطال.

IMG_20230721_135000
IMG_20230721_135000
إلهام شاهين شادية لا تسألنى من أنا إحسان عبد القدوس أشرف فهمي