“مصاب بمرض مناعي”.. النيابة تعاين جثمان شاب توفي أثناء تعاطيه المخدرات

كشفت معاينة جهات التحقيق بنياية مايو في واقعة وفاة شاب اثناء تعاطيه المخدرات مع صديقه، أن المتوفي يعاني من مرض مناعي، وان الوفاة جاءت نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين ، وتعذر على الطب الشرعي تشريح الجثمان بسبب إصابة المتوفي بمرض مناعي شديد العدوى.

وأوضحت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة 15 مايو، في القضية رقم 3228 لسنة 2023 تفاصيل العثور على جثة شاب متوفى داخل مدخل عقار بمنطقة 90 فدان، إذ تبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة ومصاب بمرض مناعي خطير، وتوفي نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكدت التحريات أن يوم الواقعة كان يتواجد المتوفى بصحبة صديقه ويدعى "محمود خالد دياب"، يتعاطيان المخدرات سويا وأمكن القبض عليه.

تبلغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بالعثور علي جثة شاب متوفى داخل مدخل عقار بمنطقة 90 فدان دائرة القسم.

بالانتقال عثر على جثة المدعو "نور الدين محمد"، وبفحص عموم جسده ظاهريا لم يتبين وجود أي إصابات.

ودلت التحريات أن المتوفى يعاني من مرض مناعي وتوفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لأخذ عينة من الاحشاء وبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبس صديق المتوفى 4 أيام علي ذمة التحقيقات.