الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين بحركة طالبان

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في حركة طالبان لارتكابهم "انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي ، إنه وضع ثلاثة من كبار المسؤولين في حكومة طالبان ، شمر رحب الله آغا ، ووزير التعليم ، وعبد الحكيم حقاني ، رئيس قضاة حركة طالبان ، والشيخ عبد الحكيم شاري ، وزير العدل بالإنابة في حكومة طالبان ، على قائمة "الإجراءات التقييدية" لمزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان ، واستبعاد النساء والفتيات من التمثيل الاجتماعي والحياة العامة ، ومنع النساء والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم الاجتماعي والحياة العامة ، ونشر التمييز ضدهن في القضاء والتمييز ضد المرأة.

وجاء في بيان هذا المجلس أن حبيب الله آغا قد انتهك حق النساء والفتيات في التعليم خلال المرحلة الثانوية والجامعة منذ أن كان رئيسًا لوزارة التربية والتعليم في هذا البلد ، وفي الوقت نفسه ، "بإصداره أمرًا شخصيًا لإغلاق المدارس الأهلية والمدارس غير الحكومية للفتيات ، فقد اتخذ السياسات التمييزية والمتحيزة ضد المرأة لهذه الحكومة خطوة أخرى".

وحمل هذا المجلس وزير التربية والتعليم في حركة طالبان بالوكالة المسؤولية الشخصية عن انتهاك حقوق الإنسان "وخاصة القمع على أساس النوع في قطاع التعليم والاستمرار في انتهاك حق الفتيات الأساسي في التعليم في المدارس الثانوية وإبعادهن عن المجتمع".

قبل يومين فقط ، منعت حكومة طالبان في أفغانستان الفتيات والنساء من المشاركة في امتحانات القبول بالجامعة.

وفي ديسمبر 2022 ، أعلنت وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة طالبان في رسالة أن النساء والفتيات لا يمكنهن مواصلة الدراسة في الجامعات العامة والخاصة "حتى إشعار آخر".

وفي رسالة صادرة عن وزارة التعليم العالي في طالبان إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة ، تم التأكيد على أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء في حكومة طالبان ، فإن استمرار تعليم الفتيات "مغلق حتى إشعار آخر".

أصبحت قضية تعليم الفتيات والأوامر المتعلقة بالمرأة على مستوى قيادات طالبان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل منذ وصول طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس من العام الماضي ، والتي تعرضت لانتقادات متكررة من قبل المنظمات الدولية وحقوق الإنسان.

حبيب الله آغا ، الرئيس الجديد لوزارة التربية والتعليم في طالبان ، عمل سابقًا كرئيس لمجلس محافظة قندهار التابع لحركة طالبان.

وضع مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي في حركة طالبان عبد الحكيم حقاني ، الذي تربطه علاقات وثيقة بزعيم الحركة السابق والحالي ، على قائمة "الإجراءات التقييدية".

وبحسب بيان هذا المجلس ، فقد استخدم السيد حقاني في هذا المنصب النظام القانوني لتطبيق "قمع النوع الاجتماعي ضد المرأة ، وإخراج المرأة من نظام المحاكم الأفغاني ، والحد بشكل منهجي من وصول المرأة إلى العدالة" وبهذه الطريقة انتهك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

واتهم هذا المجلس السيد حقاني بـ "لعب دور زعيم أيديولوجي بين طالبان" واستخدام "نفوذه السياسي" لـ "تشكيل أيديولوجية اضطهاد المرأة في حكومة طالبان ، لا سيما في سياق الإقصاء المنظم للنساء والفتيات من الحياة العامة في أفغانستان" باستخدام علاقته المباشرة مع هيبة الله أخوند زاده ، زعيم هذه المجموعة.

في هذا السياق ، تم تقديم السيد حقاني على أنه "مسؤول شخصيًا عن انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان ، وخاصة انتهاك حق المرأة في الوصول إلى العدالة والمساواة".

ولد عبد الحكيم حقاني في منطقة ميواند بإقليم قندهار جنوب أفغانستان ، وهو صديق مقرب للملا محمد عمر ، الزعيم السابق ومؤسس هذه المجموعة ، والمقرب من زعيمها النشط هيبة الله أخوندزادة. كما لعب دورًا مهمًا في تأسيس حركة طالبان.



ويعد عبد الحكيم الشرعي ، القائم بأعمال وزير العدل في الحكومة الأفغانية ، هو الشخص الثالث على قائمة "الإجراءات التقييدية" للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لمجلس أوروبا ، ظل السيد شرائي ، منذ توليه منصب رئيس وزارة العدل في أفغانستان ، يقود جهودًا منظمة لتغيير نظام العدالة الوطني في أفغانستان ضد المرأة في هذا البلد.

يقول مجلس الاتحاد الأوروبي إنه بمنع إصدار تراخيص المحاماة للمرأة ، يكون قد انتهك حق المرأة في اللجوء إلى التمثيل القانوني والقضائي وإخراجها من النظام القضائي في هذا البلد.

واتُهم السيد شرائي بعرقلة تنفيذ القانون الذي يحظر العنف ضد المرأة بإصدار أمر بمراجعة النظام القضائي الأفغاني ، وبهذه السياسات تم تحديده باعتباره "مسؤولاً شخصياً عن ترك النساء والفتيات الأفغانيات في فراغ قانوني وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان ، لا سيما في مجال العدالة والمساواة".