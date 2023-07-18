بايرن ميونخ يسحق روتاخ إيجين 27-0 في مباراة الـ«ميجا هاتريك»

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على على نظيره روتاخ إيجين الألماني، بنتيجة 27-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات بطل ألمانيا للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل 3 ميجا هاتريك (5 أهداف) عن طريق جمال موسيالا وماتيس تيل ومارسيل سابيتسر.

وأحرز بايرن ميونخ 18 هدفا في الشوط الأول، من توقيع جمال موسيالا (5 أهداف) وماتيس تيل (5 أهداف) وسيرج جنابري (3 أهداف)، بالإضافة إلى 4 أهداف سجلهم كل من ألفونسو ديفيز وكونراد لايمر ونصير مزراوي وليروي ساني.

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق البافاري 9 أهداف أخرى عن طريق مارسيل سابيتسر (5 أهداف) ورافائيل جوريرو وريان جرافينبيرش وكينجسيلي كومان، واختتم ساديو ماني عداد الأهداف في الدقيقة 90.