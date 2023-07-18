مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد ماركوس راشفورد حتى 2028

اعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ قليل، في بيان رسمي، تجديد عقد مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد، حتى 2028.

وقال النادي في البيان الرسمي:«وقع ماركوس راشفورد عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2028».

وتابع:«لعب راشفورد مع مانشستر يونايتد 359 مباراة وسجل 123 هدفًا منذ ظهوره لأول مرة في 2016».

وقال اللاعب:«لقد مررت بالفعل ببعض التجارب المذهلة في هذا النادي الرائع، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وما زلت مصممًا بلا هوادة على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة».

وأضاف:«بصفتي من مشجعي يونايتد طوال حياتي، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذه الشارة وأشعر بالارتفاعات والانخفاضات مثل أي شخص آخر».

واختتم:«يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه، ويمكنني أن أشعر بنفس التصميم حول غرفة الملابس. لا يمكنني أن أكون متحمسًا أكثر للمستقبل تحت قيادة هذا المدرب».