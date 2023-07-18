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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين: التعاقد على شراء 315 ألف طن سكر لزيادة المعروض

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي
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تعاقدت هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر علي استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن.

كما بدءت باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالاسواق المحلية لضبط الاسعار.

جاء ذلك خلال اجتمع اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع السادة أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالاسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الاسعار.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

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